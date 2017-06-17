Fener’in 'Kocaman' planı: Robben

Lens'in bonservisi 8 milyon Euro. Yıllık 4 milyon Euro istiyor. 3 yıllık maliyeti 20 milyon. Bayern'in yıldızı Robben'in 2 yıllık maliyeti ise 12.5 milyon Euro. Fenerbahçe Yönetimi, Aykut Kocaman'ı ikna ettiği taktirde Ekici ve Valbuena'dan sonra 33 yaşındaki Hollandalı starı renklerine katacak. Fenerbahçe transferde büyük oynamaya devam ediyor. Mehmet Ekici ve Valbuena transferinden sonra yönetim bir büyük bomba daha patlatmak istiyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben'i transfer etmek için yoğun çaba sarfediyor