Aykut Kocaman 29 Mayıs 2013'te
istifa ederek ayrıldığı
Fenerbahçe'ye 1480 gün sonra
döndü... Sarı-lacivertli takımda
görev yaptığı 3 yılda 3 kupa kazanan
ve takıma Avrupa Ligi'nde yarı final
oynatan Aykut Kocaman dün kulüp
binasında başkan Aziz Yıldırım ve
yöneticilerle bir araya gelerek yeni
dönemin startını verdi. Kulüp anlaşmayı
şu açıklamayla duyurdu: "2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır.
Geçtiğimiz yıl Atiker
Konyaspor'un teknik direktörlüğünü
yürüten Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık
sözleşme imzalanmıştır. Camiamızın
yetiştirdiği önemli bir değer olan Kocaman'a yuvana 'hoş geldin' diyor,
futbol takımımızın başında
kendisine nice
zaferler ve
şampiyonluklar
diliyoruz."
'FENERBAHÇE OLMASI GEREKEN YERE ÇIKACAK'
Aykut Kocaman, 2 yıllık imzanın ardından F.Bahçe Teknik Direktörü sıfatıyla FBTV'ye konuk oldu ve sıcağı sıcağına şu mesajları verdi:
Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Yarım kalan işler vardı. Bunları tamamlamak adına ve kulübüme geri döndüğüm için gururluyum.
3-4 oyuncu dışında tanıdığım oyuncu yok. Konya'dayken karşılıklı oynadığımız maçlardan bildiğimiz analizler var ama içerdeyken ve dışardayken farklı olabilir.
Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere F.Bahçe hep bu tarihlerde sezon açtı. Handikap olacağını düşünmüyorum. Oyuncu grubu ile kurulacak temas önemli.
Dağınık demeyeyim ama dışardan kopuk bir takım görünüyordu ve ciddi bir özgüven sorunu vardı. Önce kendimize güveneceğiz.
Takımın kuvvetini artırmada Dirar etkili olacak. Takımın direnç olarak çehresini değiştirmek hem de çok yönlü olması açısından önemli. Valbuena ve Ekici de de bu var. Dirençli ve istekli, mücadele eden, becerili oyuncuları bir araya getirmek en büyük amacımız.
Taraftarın duyarlı olduğu yerlerde bu duyarlılığı hisseden oyuncu az gibiydi. Saha içinde çözmemiz gereken önce takımı için oynamayı beceren, isteyen oyuncu grubu oluşturmak. Sonra bunun üzerine yüksek kalite eklenir.
Futbolculuk, sportif direktörlük ve 3 yıllık teknik direktörlüğümde hissettiğim şey Fenerbahçe taraftarı kaliteyi çok seviyor ve ödün vermiyor. Kulübün değerleri için mücadele eden bir takım inşa ederken hiçbir taraftar buna duyarsız kalacak kadar aptal değil.
F.Bahçe'yi kendi değerlerine doğru yükseltmek görevimiz. Olması gereken yere çıkacak. Ben bunun sözünü yani saha içindeki sözü verebilirim. İşimizi biliyoruz ve bunun için buradayız.