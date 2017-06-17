Yuvana hoş geldin

Aykut Kocamanistifa ederek ayrıldığıFenerbahçe'yedöndü... Sarı-lacivertli takımdagörev yaptığı 3 yılda 3 kupa kazananve takıma Avrupa Ligi'nde yarı finaloynatan Aykut Kocaman dün kulüpbinasında başkan Aziz Yıldırım veyöneticilerle bir araya gelerek yenidönemin startını verdi. Kulüp anlaşmayışu açıklamayla duyurdu:Geçtiğimiz yıl AtikerKonyaspor'un teknik direktörlüğünüyürüten Kocaman ve ekibi ile 2 yıllıksözleşme imzalanmıştır. Camiamızınyetiştirdiği önemli bir değer olanfutbol takımımızın başındakendisine nicezaferler veşampiyonluklardiliyoruz."Aykut Kocaman, 2 yıllık imzanın ardından F.Bahçe Teknik Direktörü sıfatıyla FBTV'ye konuk oldu ve sıcağı sıcağına şu mesajları verdi:Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Yarım kalan işler vardı. Bunları tamamlamak adına ve kulübüme geri döndüğüm için gururluyum.3-4 oyuncu dışında tanıdığım oyuncu yok. Konya'dayken karşılıklı oynadığımız maçlardan bildiğimiz analizler var ama içerdeyken ve dışardayken farklı olabilir.Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere F.Bahçe hep bu tarihlerde sezon açtı. Handikap olacağını düşünmüyorum. Oyuncu grubu ile kurulacak temas önemli.Dağınık demeyeyim ama dışardan kopuk bir takım görünüyordu ve ciddi bir özgüven sorunu vardı. Önce kendimize güveneceğiz.Takımın kuvvetini artırmada Dirar etkili olacak. Takımın direnç olarak çehresini değiştirmek hem de çok yönlü olması açısından önemli. Valbuena ve Ekici de de bu var. Dirençli ve istekli, mücadele eden, becerili oyuncuları bir araya getirmek en büyük amacımız.Taraftarın duyarlı olduğu yerlerde bu duyarlılığı hisseden oyuncu az gibiydi. Saha içinde çözmemiz gereken önce takımı için oynamayı beceren, isteyen oyuncu grubu oluşturmak. Sonra bunun üzerine yüksek kalite eklenir.Futbolculuk, sportif direktörlük ve 3 yıllık teknik direktörlüğümde hissettiğim şey Fenerbahçe taraftarı kaliteyi çok seviyor ve ödün vermiyor. Kulübün değerleri için mücadele eden bir takım inşa ederken hiçbir taraftar buna duyarsız kalacak kadar aptal değil.F.Bahçe'yi kendi değerlerine doğru yükseltmek görevimiz. Olması gereken yere çıkacak. Ben bunun sözünü yani saha içindeki sözü verebilirim. İşimizi biliyoruz ve bunun için buradayız.