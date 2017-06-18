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Ahnet Nur Çebi: “ kim?”

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.6.2017 18:03 Güncelleme Tarihi: 18.6.2017 18:22
Ahnet Nur Çebi: “Burak Yılmaz kim?”

İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çin’de Beijing Guoan takımında oynayan ’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” diye konuştu.

Spor Toto Süper Ligi şampiyon tamamlayan 'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekildi. Etkinliğe katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.

STOPER ALACAĞIZ

Transferle ilgili olarak Çebi, "İsim yok. Tarif şu; bir stoper alacağız. Onun da dışında başka transferimiz yok. Gidenler olursa yerine adam alacağız" şeklinde konuştu.

BURAK YILMAZ KİM?

Çin Süper Liginin Beijing Guoan ekibinde formaya giyen milli futbolcu 'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi, "Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum, bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.

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Ahnet Nur Çebi: “Burak Yılmaz kim?”
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