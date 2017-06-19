Galatasaray'ın rakibi kim oldu? - Galatasaray'ın UEFA'daki rakibi kim? - İşte 2017 Avrupa Ligi eşleşmeleri

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın 2. ön elem turundaki rakibi belli oldu. ''Galatasaray'ın rakibi kim oldu?' sorusunun yanıtı kura çekiminin ardından sıkça araştırılmaya başladı. Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim? İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çekilen kura sonucu eşleşmeler...

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonucu Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 13 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 20 Temmuz'da sahasında oynayacak.

Östersunds'un kadro değeri 2 milyon 350 bin euro

1996 yılında kurulan Östersunds, devam eden İsveç Ligi'nde 21 puanla 3. sırada yer alıyor. Maçlarını 5092 kişilik Jamtkraft Arena'da oynuyor.

Geçtiğimiz sezonu 8. sırada bitiren Östersunds, İsveç Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Eski İngiliz futbolcu Graham Potter'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Östersunds'un kadro değeri ise 2 milyon 350 bin euro...

İsveç ekibinin kadrosunda yer alan 22 futbolcudan 5'i yabancı... Yabancı oyuncuların dağılımı ise şöyle: 2 İngiliz, 1 Fransız, 1 İranlı ve 1 de Ganalı...

Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

İSVEÇ BASINI: KABUS GİBİ KURA

Öte yandan İsveç basını da bu eşleşmeye yer ayırdı. Galatasaray'ın Muslera, Sneijder gibi önemli futbolculara sahip olduğunu belirten ve 'kabus gibi kura' yorumunu yapan internet siteleri, Östersunds'lu Ghoddos'un kuradan sonraki tepkisini de haberleştirdi.

Ghoddos'un Galatasaray kurası sonrası sözleri şöyle; "Şaka mıydı bu? Aman Tanrım! Bu tamamen çılgınlık."