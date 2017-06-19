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Çin'de ortalığı karıştırdı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.6.2017 12:34 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 13:58
Oscar Çin'de ortalığı karıştırdı

Chelsea'den Çin Süper Ligi ekiplerinden 'e transfer olan oyuncu , ile oynanan maçta rakibinin üzerine iki kez topu sertçe vurunca sahada arbede çıktı.

Brezilyalı oyuncu , Çin Süper Ligi ekiplerinden formasıyla çıktığı karşılaşmasında iki kez rakibinin üzerine topu sertçe vurunca ortalık bir anda karıştı.

Bu hareketin ardından rakip takım oyuncuları Brezilyalı futbolcunun üzerine yürürken, Shangai SIPG'li oyuncular da Oscar'ı korumak için araya girince maçta gergin anlar yaşandı. Yerde yattığı sırada kargaşanın ortasında kalan 25 yaşındaki futbolcu ise ezilme tehlikesi geçirdi.

OSCAR ÇİN'DE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

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Oscar Çin'de ortalığı karıştırdı
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