Östersunds'ta Galatasaray şaşkınlığı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti. Kura İsveç basınında büyük yankı uyandırdı.

İsveç'in önde gelen internet siteleri, Galatasaray'ın Türkiye'nin büyük kulüplerinden birisi olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı: "Östersunds 5 yıl önce ikinci ligdeydi. Şimdi ilk Avrupa maçına çıkacak. Ama kabus gibi bir kura çekti. Türkiye'nin en büyüklerinden olan Galatasaray ile eşleşti"

İsveç basını, Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Sneijder, De Jong gibi dünya futbolunda tanınan ve saygı duyulan isimler bulundurduğunu da vurguladı.

"GALATASARAY MI? ŞAKA MI?"

Öte yandan kırmızı siyahlı takımın İranlı golcüsü Saman Ghoddos da eşleşmeyi yorumladı. Başarılı futbolcu, G.Saray'la eşleşmiş olmalarına çok şaşırdı ve gazetecilere, "Bana neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu.

Ghoddos, "Aman Tanrım! Bu tam bir çılgınlık. Böyle bir şey bekliyordum. Hadi hemen maçlar başlsın" diyerek heyecanını dile getirdi.

Galatasaray ve Östersunds arasındaki maçların programı şu şekilde:

13 Temmuz: Östersunds-Galatasaray

20 Temmuz: Galatasaray-Östersunds

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler