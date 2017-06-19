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Trabzonspor, ile yollarını ayırdı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.6.2017 18:55 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 19:33
Trabzonspor, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı

Futbolcu, 350 bin lira tutarındaki alacağından feragat etti

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 01.06.2015 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcunun 350 bin lira tutarındaki alacağından da feragat ettiği kaydedildi.

TRABZONSPOR, ZEKİ YAVRU İLE YOLLARINI AYIRDI

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Trabzonspor, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı
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