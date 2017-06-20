Alfred Sankoh Denizlispor'da kaldı

28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan görüşme sonunda anlaşma sağlandı. Denizlispor'un sözleşmesini uzatmak için uzun süredir çaba harcadığı Sankoh, önümüzdeki günlerde Denizli'ye gelerek sözleşmesini 1 yıl süreyle uzatan imzayı atacak. Stoper Cenk ile yapılan görüşmelerde ise büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Yeşil siyahlı yönetimin fiyat konusunda bir süredir ikna etmeye çalıştığı futbolcuyla son görüşme yapılarak küçük pürüzler de giderilecek.



Başkan Mustafa Üstek, bu hafta içinde Yasin Ozan, Sankoh ve Veli'nin resmi imza atacağını söyleyerek, "Moritz'le anlaşma tamam. Ancak kendisi Brezilya'da olduğu için topbaşı yapmaya geldiğinde imza atacak" dedi. Üstek, orta sahada yeterli futbolcuya sahip oldukları için Anıl Taşdemir'le görüşmeyeceklerini de açıkladı. Teknik direktör konusunda Yücel İldiz'le yapılan görüşmelerde ise Denizlispor'un planlandığı fiyatın üzerine çıkmasına rağmen anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yeşil siyahlı kulübün önerdiği fiyatın çok üzerinde bir rakam istediği belirtildi.