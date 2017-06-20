Atiker Konyaspor'da 5 ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcular Rangelov, Meha, Mbamba, Kaya Tarakçı ve Mehmet Uslu ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bu futbolculara, takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konyaspor'umuza uzun süreden beri hizmet eden, son iki sezonda da Süper Lig üçüncülüğümüze ve Türkiye Kupası şampiyonluğumuza katkı sağlayan futbolcularımız, Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine, camiamıza yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."