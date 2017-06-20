Fransızlar açıkladı: Galatasaray'dan Belhanda'ya servet!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Younes Belhanda için transfer detayları ortaya çıkmaya başladı. France Football kulüpler arasındaki anlaşmanın detaylarını yayınladı.

BONSERVİSİ ŞAŞIRTTI

İddiaya göre Galatasaray ve Dinamo Kiev, Belhanda transferi için 9 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı. Bu bonservisin 1 milyon Euro'su bonus olarak belirlendi. Belhanda'nın 4 yıl formasını giydiği Montpellier de bu transferden 3.2 milyon Euro alacak.

Belhanda ile birlikte Bafetimbi Gomis'in de transferini tamamlayan Galatasaray'da iki oyuncunun da kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor