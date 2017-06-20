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Fransızlar açıkladı: 'dan Belhanda'ya servet!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 17:31 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 17:54
Fransızlar açıkladı: Galatasaray'dan Belhanda'ya servet!

France Football anlaşmayı duyurdu: , Belhanda için kulübü Dinamo Kiev'le 8+1 milyon Euro'ya anlaştı.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Younes Belhanda için transfer detayları ortaya çıkmaya başladı. France Football kulüpler arasındaki anlaşmanın detaylarını yayınladı.

BONSERVİSİ ŞAŞIRTTI

İddiaya göre ve Dinamo Kiev, Belhanda transferi için 9 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı. Bu bonservisin 1 milyon Euro'su bonus olarak belirlendi. Belhanda'nın 4 yıl formasını giydiği Montpellier de bu transferden 3.2 milyon Euro alacak.

Belhanda ile birlikte 'in de transferini tamamlayan Galatasaray'da iki oyuncunun da kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Fransızlar açıkladı: Galatasaray'dan Belhanda'ya servet!
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