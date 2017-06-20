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, transferi yanlışlıkla açıkladı!

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 10:38 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 10:44
Gomis, transferi yanlışlıkla açıkladı!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalıştığı Bafetimbi Gomis, yanlışlıkla transferini açıkladı.

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Gomis, transferi yanlışlıkla açıkladı!
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