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Galatasaray stoperini buldu!

Giriş Tarihi: 21.6.2017 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 09:47
Galatasaray stoperini buldu!

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ve kulübü ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

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Galatasaray stoperini buldu!
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