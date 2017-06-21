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Papin: "'i kaybettiğimiz için hayal kırıklığına uğradım"

SABAH İNTERNET

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.6.2017 12:30 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 12:33
Papin: Gomis'i kaybettiğimiz için hayal kırıklığına uğradım

'ın prensip anlaşmasına vardığı için Fransa'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Marsilya'nın efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin, Bafetimbi hakkında konuştu. Papin, Marsilya'da kiralık olarak başarılı bir sezon geçiren ancak bonservisi alınmayan Gomis için, "Önemli bir ismi kaybettik" yorumunda bulundu.

53 yaşındaki futbol adamı, 'ın anlaşmaya vardığı Gomis'i değerlendirirken, "Onun takımda tutulmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Büyük ihtimalle sunulan proje onu ikna etmek için yeterli olmadı. Çünkü her zaman 'yedek oyuncu' olmadığını söylüyordu. Ligde 20 gol atmış bir oyuncuyu takıma tutmak için daha fazla efor sarf etmeniz gerekir. Yöneticiler bunu yapmadı. Kulübü seven biriydi. Takım önemli bir futbolcuyu kaybetti" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu Marsilya'da geçiren ve çıktığı 34 maçta 21 gol atıp 4 de asist kaydeden Gomis, Galatasaray'ın teklifine 'evet' demişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Papin: "Gomis'i kaybettiğimiz için hayal kırıklığına uğradım"
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