Sao Paulo'dan flaş Maicon kararı!

Galatasaray'ın transferde prensip anlaşmasına vardığı Maicon'la ilgili Sao Paulo'dan flaş bir karar geldi.

Kırmızı siyahlı ekipte Teknik Direktör Rogerio Ceni, Çarşamba günü oynanacak olan Atletico-PR maçının kadrosunu açıkladı. Ancak kadroda takımın değişmezlerinden olan Maicon yer almadı.

'BU İŞ BİTTİ' ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Bilinen herhangi bir ciddi sakatlığı bulunmayan Maicon'un kadroya alınmaması, Galatasaray'a transferinin tamamen bittiği şeklinde yorumlandı.

Elimizdeki son bilgilere göre sarı kırmızılı takımın 8 milyon Euro (7+1) bonservis karşılığında, Maicon'u 5 yıllığına renklerine bağlamıştı...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor