Göztepe’de Tamer Tuna dönemi resmen başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Yılmaz Vural'ın ardından anlaşılan Tamer Tuna ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 92. yıllarını kutladıkları 14 Haziran'a kadar zafer sarhoşluğu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu süreçte Yılmaz hocayla görüştük ve anlaşamadık, sözleşmemizi karşılıklı olarak sonlandırdık. Benim Tamer hocayla görüşmem bu süreçten sonra oldu. Tamer hoca, bizim izlediğimiz, yakından takip ettiğimiz bir hocaydı" dedi.



Süper Lig'de yeni bir kulüp olduklarını hatırlatan Sepil, "Kesinlikle yabancı hocayı düşünmedik. Risk analizleri içinde yabancı hocalarla çalışmayı düşünmedik. Hocamız ilk defa Süper Lig'de takım yönetecek. Futbolun akademik bir spor olduğuna inanıyorum. Tamer hocamızın en büyük özelliği bu bizim açımızdan. Şenol hocanın yanında çok önemli bir Beşiktaş tecrübesi yaşadı, kişiliği belli. Tüm bunlar bizim için yeterli oldu. Bizim için en az riskli ve Göztepe'ye yakışan hocanın Tamer hoca olduğunu düşündük" diye konuştu.



"KAMP KADROSU 2 GÜN İÇİNDE BELLİ OLUR"



Kampa davet edilecek futbolcuların 2 gün içerisinde belli olacağını açıklayan Başkan Sepil, "Diğer futbolcularımızdan ise kendilerine takım bulmalarını isteyeceğiz. Kampa genç arkadaşlarımızı da dahil edeceğiz. Daha sonra onların içinden elenecekler olacaktır" ifadelerini kullandı. Mehmet Sepil, Andre Castro ile ilgilendiklerini ancak şu an transfer piyasasının yüksek olduğunu ifade ederek, Peter Crouch ile ilgili ise herhangi bir girişimde bulunmadıklarını söyledi.



İhalesi yapılan Yeni Göztepe Stadı'nın inşaatına Temmuz ayı ortalarında başlanacağını kaydeden Sepil, "Göztepe olarak Süper Lig'e çıktık ama oynayabileceğimiz 2 tane stat var. Bu statlardan biri çok küçük, diğeri futbol oynamaya kesinlikle elverişli değil. Doğanlar Stadı'nın imkanlarını sonuna kadar kullanmak istiyoruz" dedi.



TAMER TUNA: "NEREYE OYUNCU GEREKLİYSE ONU ALACAĞIZ"



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise sarı-kırmızılı kulübe gelmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Konuşmasının başında Yılmaz Vural ve ekibine teşekkür eden Tuna, "Bazı kararları kalbinizle alıyorsunuz. Ben de bu şekilde bir karar aldım ve Göztepe'ye geldim. Hem futbolculuk hem antrenörlük kariyerimde Süper Lig'de olmanın duygusunu ve hazzını yaşadım" diye konuştu.



Transferlerle alakalı da konuşan başarılı çalıştırıcı, "İhtiyaçlarımızı belirledik ve görüşmelerimizi yapıyoruz. Şu anda transfer çalışmalarının içindeyiz. Transfer konunda bir görüş ayrılığımız yok. Kulüp scoutlarının tespit ettiği oyuncu grubunu kadrolaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İhtiyacımız neyse ona göre transfer yapacağız. İsimler ve kulüpler önemli değil. Beşiktaş'tan geldiğim için oradan oyuncu gelecek diye bir şey yok. Nereye oyuncu gerekliyse onu alacağız" dedi.



Sözleşmesi sona eren futbolcularla ilgili de karar aşamasında olduklarını anlatan Tuna, Göztepe'nin ve oyuncuların menfaatleri doğrultusunda adımları atacağız" ifadelerini kullandı.



Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Tamer Tuna'nın ekibinde ise Tahsin Tam, Mehmet Ak, Can Göçer, Suat Arıcan, Stefano Marrone, Anıl Can Yolgörmez ve Hakan Özgür yer alıyor.



TOPBAŞI 3 TEMMUZ'DA



Yeni sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da start verecek olan Göztepe, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki çalışmaların ardından, 14-28 Temmuz'da ise Avusturya'da kampa girecek.