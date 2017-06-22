Meleg ve Boldrin Kayserispor'da

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile anlaştıktan sonra transfere de hız verdi. Bayern Münih'in ikinci takımından Erdal Öztürk ve Reims'ten Atilla Turan ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı takım, Belçika'nın RSC Anderlecht takımından Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı.



Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, son olarak Sırp futbolcu Dejan Meleg ve Brezilyalı orta saha Fernando Boldrin ile anlaştıklarını duyurdu.

FK Voyvodina ile ilk profesyonel karşılaşmasına 2012 yılında çıkan Sırp futbolcu Dejan Meleg, Ajax forması giydi. 22 yaşındaki oyuncu Sırbistan U19 takımının da formasını giydi.



28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin ise etkili sol ayağı, serbest vuruşları, orta sahada hücuma yönelik oyunu ve top çalmaları ile dikkat çeken bir futbolcu. Kayserispor Teknik Direktörü Smudica tarafından Rumen kulübü CS Concordia Chiajna'ya getirilen 1.81 boyundaki Brezilyalı oyuncu Astra Giurgiu ve Steaua Bükreş formalarını giydi.