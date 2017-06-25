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'den açıklaması!

Giriş Tarihi: 25.6.2017 20:39 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 20:40
Fenerbahçe'den Ibrahimovic açıklaması!

, son günlerde basında yer alan 'in transfer edilmek istendiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Dün ve bugün tarihli Fanatik Gazetelerinin manşetinde yar alan "1 değil 5 forma alırım" ve "'de tarihi operasyon" başlıklı, Zlatan 'le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır.

Fanatik Gazetesi, bu haberlerle adeta kendi çalıp kendi oynamakta ve kamuoyunda yanlış bir beklenti oluşturmaktadır. Bununla birlikte Fanatik Gazetesi böyle bir transferi karşılayacak maddi kaynağa sahipse bahse konu oyuncuyu transfer edebilirler.
Bu tür masabaşında uydurulan ve kamuoyunu manipüle eden yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna duyurulur."

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Fenerbahçe'den Ibrahimovic açıklaması!
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