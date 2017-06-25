"İyi iş çıkarmak emek ve zaman ister"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda Usta, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Trabzonspor ailesi. Bayramlar birlik ve beraberliğin zirve yaptığı dönemlerdir. Ülkemizin ve camiamızın her zamandan daha fazla kenetlenmeye ihtiyaç duyduğu bu günlerde bütün güzelliklerin sürekli olmasını gönülden dilerken mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Saygılarımla."

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Hedefe varmak için takımımıza hep beraber destek olursak ve çok çalışırsak her şey güzel olur. Ama iyi iş çıkarmak emek ve zaman ister."

BAYRAMLAŞMA YARIN

Trabzonspor'da bayramlaşma ise yarın yapılacak. Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni 26 Haziran Pazartesi günü saat 14.30'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.