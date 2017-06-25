Jeremain Lens’ten müjde var!

Edin Visca ile ilgili iddiaları yalanlayan Fenerbahçe, sağ kanat transferi için tüm konsantrasyonunu geçen sezon kiraladığı Jeremain Lens'e vermiş durumda... Yapılan ilk görüşmede, oyuncu ve menajerinin toplamda 4 milyon Euro'yu aşan maaş talebi nedeniyle transfer bir süreliğine askıya alınmıştı. Lens cephesinden önceki gün gelen yeni haber ise, Fenerbahçelileri sevindirecek cinsten... Hollandalı, ücretinde indirim yaptı ve 3 milyon Euro seviyelerine geriledi. Bu gelişme sonrası transferin oyuncu cephesi büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi Fenerbahçe rotasını Sunderland'e çevirmiş durumda.



SUNDERLAND İNTİKAM ALIYOR!

Sunderland, sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe'ye "Lens'in bonservisi 6.5 milyon Euro" mesajını iletti ve o tarihten bu yana indirime gitmedi. Kulüpte bu durumla ilgili, Lens'in devre arası yaptığı "Sunderland küme düşerse transferim kolaylaşır' açıklamasının etken olduğu ifade ediliyor. Sunderland'e henüz Lens'i bonservisiyle almak isteyen başka bir kulübün teklifi ulaşmadı. İngilizlerin Temmuz sonuna kadar oyuncuyu bonservisiyle gönderme adına teklif bekleyeceği, elden çıkaramaması halinde kiralık seçenekleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.



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Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Hollandalı oyuncu Lens, 3 bin 64 dakikada 5 gol attı ve 16 asist yaptı. 21 gole doğrudan etki eden oyuncu takımın geçtiğimiz sezon skora en fazla etki eden ismi oldu.



Van der Wiel'in kaderi Kocaman'ın elinde

Geçen sezon devre arasında kadro dışı bırakılan, ardından affedilmesine rağmen çeşitli bahanelerle idmanlara katılmayan Gregory van der Wiel, Fenerbahçe'nin başını ağrıtmaya devam ediyor. Amerika'daki tatilini tamamlayan Hollandalı sağ bek, yöneticileri arayarak, "Takım bulamadım, kampa katılacağım" dedi. Van der Wiel'in bu hamlesi sonrası sarı-lacivertlilerin ne yapacağı ise merak konusu... Yönetimin, oyuncunun kampa katılıp katılmaması hakkındaki kararı teknik direktör Aykut Kocaman'a bıraktığı, hocanın istememesi durumunda Van der Wiel'in Samandıra'ya sokulmayacağı bildirildi.

Bugün neler oldu? (25.06.2017)