'Sneijder aldığı parayı hak etmiyor'

Başarılı bir iş adamı, altyapı uzmanı, eski bir yönetici ve her şeyden önemlisi bir futbol aşığı... Sinan Vardar, bayram tadında bir futbol sohbetiyle karşınızda...

Ligimizin gözde ismi, Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder ile başlayalım. Sayın Göksel Gümüşdağ diyor ki '7-8 milyon Euro veren var ama satmayacağım.' Böyle devam ederse Cengiz'in geleceği nasıl olur?

Cengiz, 50 milyona bile gider kendine iyi bakarsa. Bu oyuncuların sosyal gelişimlerini sağlayacaksın, yaşam koçları vereceksin. Çünkü İstanbul bir törpüdür. Batuhanlarla, Buraklarla büyük şehir sendromunu yaşadım. Anadolu'dan gelen 10 futbolcudan 8'i İstanbul'da başarısız olur. Ozan Tufan'ın Bursa'da oynadığı futbola bak, Fenerbahçe'de oynadığına bak. Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri Alper Potuk'tur. 17 yaşındayken almak istedim onu.