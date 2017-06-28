Ertuğrul Sağlam'ın annesi toprağa verildi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın vefat eden annesi Fatma Sağlam, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

Akçakoca Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi Ertuğrul Sağlam, taziyeleri kabul etti. Akçakoca Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fatma Sağlam'ın naaşı, Beyhanlı köyündeki aile kabristanında defnedildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Ertuğrul Hoca'nın yanındayız. Hocamızın annesi Fatma teyze, bir haftadır yoğun bakımdaydı. Dün de vefat haberini aldık, hemen buraya geldik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Cenaze törenine katılan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da Ertuğrul Sağlam'ın Türk futbolu için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Hocamız, ahlakı, centilmenliği ve futbol kişiliğiyle Türk futboluna damga vurmuştur. Bu acı günüde yanında olmak istedik, başsağlığı diledik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam, yaşadığı tansiyon ve şeker rahatsızlığı nedeniyle 17 Haziran'da başvurduğu Akçakoca Devlet Hastanesinden Bolu'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Anne Sağlam, tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.