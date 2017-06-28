Gomis, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, İstanbul'da

Gomis, sosyal medya hesabından uçağa bindiği fotoğrafı paylaşmıştı. Lyon'dan İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, fotoğrafın altına, "İstanbul'a yolculuk başlamıştır" notunu ekledi. Golcü futbolcuyu taşıyan uçak, saat 16.20 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanına indi.

Havalimanında basın mensuplarının ve sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgisine maruz kalan Gomis oldukça zor anlar yaşadı. Kalabalığın arasında kalan golcü oyuncu, bir taraftarın gözlüğünü çıkarmaya çalışmasıyla neye uğradığını şaşırdı! Gomis zor da olsa kendisini havalimanı dışında bekleyen araca bindi ve kalacağı otele doğru yola çıktı.

GOMIS: DROGBA, GALATASARAY'I ANLATTI

İstanbul'a gelen Gomis yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray hakkında bilgi sahibiyim. Arkadaşlarım Drogba ve Chedjou bana Galatasaray hakkında bilgiler verdi, Türkiye'de en iyi takımın Galatasaray olduğunu biliyorum" dedi.