Uçaklar iniyor

Taraftarın haftalardır yollarını gözlediği yıldızlar Florya'ya yağmaya başlıyor. Başkan Dursun Özbek'in, "Uçaklar inmeye başlayacak"
müjdesini verdiği transferler, araya bayram girmesi nedeniyle de rötarlı olarak gerçekleşiyor. Aslan'ın 3 yıllık anlaşma yaptığı ve görüşmelere başlandığını resmen KAP'a açıkladığı Gomis
, bugün 16.20'de İstanbul'da olacak. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 21 gol atan ve 3 asist yapan oyuncu için Fransız kulübü, teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Marsilya'da geçirdiğin sezon için teşekkürler. Gelecekte bol şans"
ifadelerini kullanıldı. Bafetimbi Gomis'in bugün coşkuyla karşılanması bekleniyor.
BELHANDA'DA MUTLU SON
Galatasaray, Dinamo Kiev'den renklerine bağladığı Faslı yıldız Younes Belhanda
'yı da resmen açıkladı. Ukrayna Kulübü ile yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaşan Aslan, KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Dynamo Kiev ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur"
ifadelerini kullandı. Belhanda da yarın saat 16.20'da Türkiye'ye ayak basacak. Sarı-kırmızı takım ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Belhanda, sezon başı 3 milyon Euro alacak. Bonservis bedeli ise 8 milyon Euro olan ünlü yıldızın, G.Saray'a maliyeti toplam 79 milyon TL olacak.