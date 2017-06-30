Ake, açıklanmayan ama rekor olduğu söylenen bir ücretle Bournemouth'ta

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Chelsea'den Hollandalı futbolcu Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.

Bournemouth Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ake'nin rekor bonservis bedeliyle transfer edildiği duyuruldu. Açıklamada, transfer ücreti ve sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Bournemouth'un Ake için 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği ve futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Chelsea altyapısından yetişen Ake, Reading, Watford ve son olarak Bournemouth'ta kiralık olarak forma giydi. Geçen sezonun ilk yarısında Bournemouth, ikinci devresinde Chelsea'de görev yapan Ake, 17 maça çıktı ve 3 gol attı.