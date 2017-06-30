Antalyaspor Musa Nizam'la el sıkıştı

Kadrosundaki yabancı oyuncuların fazlalığın nedeniyle transfer çalışmalarında rotayı Türk futbolculara çeviren Antalyaspor, savunma oyuncusu Musa Nizam'la el sıkıştı.

Kırmızı beyazlı takımın Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği 26 yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam'la 2 yıllığına prensip anlaşması yapıldı.

ANTALYASPOR'DA YETİŞTİ

Antalyaspor'un altyapısında yetişen Musa Nizam, 2008- 2014 yıllarında kırmızı beyazlı formayı giydikten sonra Trabzonspor'a transfer olmuş, geçen sezon ise Gaziantepspor'a kiralanmıştı. Musa Nizam; sözleşme imzalayarak yetiştiği kulübüne dönmüş olacak.

ANTALYASPOR'UN TRANSFERLERİ

Antalyaspor, transfer döneminde Maicon Marques, Ruud Boffin, Aydın Karabulut ve Jeremy Menez'i transfer etti. Kırmızı beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun'la da sözleşme yeniledi.

Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği futbolcu sayısıyla Süper Lig'de en çok transfer yapan kulüpler arasında yer aldı.