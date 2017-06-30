Messi'den en büyük imza

MESSİ'NİN

BUGÜN NELER OLDU

Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'nın süper yıldızı Messi, bugün uzun yıllar unutulmayacak bir düğünle, çocukluk arkadaşı Antonella Roccuzzo ile evleniyor. Messi'nin doğup, büyüdüğü ve futbola başladığı yer olan Rosario kentindeki düğün şimdiden dünya gündemine oturmuş durumda. Davetlilerden, Antonella Roccuzzo'nun giyeceği gelinliğe kadar her şey uluslararası medyada haber oluyor. Çok sayıda davetli 260 özel uçakla düğüne gelecek.Düğün için 60 ülkeden 150'ye yakın medya mensubu akreditasyon yaptırdı. Ancak basın mensupları otelde davetlilerle yan yana gelmeyecek.Gizli tutulan davetli listesinin 260 kişiyi kapsadığı ileri sürüldü.Aralarında Arda Turan'ın da olduğu Barcelona takımının yanı sıra Xavi ve Puyol gibi eski yıldızlar da düğüne katılacak. Ancak Cristiano Ronaldo, eski teknik direktör Luis Enrique, Maradona gibi isimler listede yok. Barcelona'dan yöneticiler de...Pique'nin eşi Shakira ve Neymar gibi ünlüler için özel uçaklar tutuldu.Düğünde hepsi eski asker olan 300 güvenlik personeli görev yapacak. Bu personele dışarıya herhangi bir görüntü sızdırılmaması için özel bir sözleşme imzalatıldı.Düğün hediyesi vermek isteyenler çocuklara yönelik sosyal projeler yapan Messi Vakfı'na bağış yapacak.Düğünde, Arjantin'de şu sıralar çok moda olan Uruguaylı pop müzik grubu "Marama" ve davetliler arasındaki futbolcu Sergio Agüero'nun sevgilisi, Arjantinli şarkıcı Karina da sahne alacak.Üç aşamalı sunulacak düğün yemeğinde ise yerel Arjantin mutfağının yanı sıra, bol miktarda et, kabuklu deniz mahsulleri ve suşiye kadar çok geniş bir menü olacak.Rosario Katedrali'ndeki dini törenden sonra kutlamalar şehir merkezindeki bir otelde devam edecek.Düğün sırasında Rosario'da hava sıcaklığının 7 derece civarında olacağı ve meteoroloji tahminlerinin yağmur gösterdiği belirtildi.