Son dakika: Pepe İstanbul'a geliyor

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi, Portekizli savunmacının Beşiktaş ile anlaşmak üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu.



İSTANBUL'A GELİYOR

İspanyol Marca'nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde Paris Saint Germain için sağlık kontrolünden geçen Pepe'nin Fransız temsilcisiyle anlaşamadı ve Beşiktaş için gelecek hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.

YILLIK 5 MİLYON EURO

Daha önceden hem Türk hem de İspanyol medyasında yer alan haberlerde 34 yaşındaki tecrübeli stoperin 2 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro istediği belirtilmişti.

Porto'dan 2007/2008 sezonu başında 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Portekizli oyuncu, İspanyol ekibinde toplam 334 maça çıktı. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma'nın da bu transfer için temasta olduğu ve Pepe'yi Beşiktaş'a gelmeye ikna etmeye uğraştığı konuşulmuştu.