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Konfederasyonlar Kupası final maçının biletleri tükendi

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.7.2017 12:55
Konfederasyonlar Kupası final maçının biletleri tükendi

Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko, Konfederasyonlar Kupası finali ve 3'üncülük maçları için tüm biletlerin satıldığını belirtti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde Mutko, "Statlardaki hava yarışmalara zevk kazandırıyor. Final ve 3.'lük maçları için tüm biletler satıldı. Turnuvanın şampiyonları belirlendi. Takımların mükemmel oyunlarına tanık olan taraftarlardan söz ediyorum" dedi.

Rusya'nın St. Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta Şili ile Almanya arasında oynanacak final karşılaşması, saat 21.00'da başlayacak.

3.'lük maçı ise saat 15.00'de Moskova'nın Spartak Stadı'nda Portekiz ve Meksika arasında gerçekleşecek.

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Konfederasyonlar Kupası final maçının biletleri tükendi
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