Atiker Konyaspor sezonu açtı

Atiker Konyaspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla start aldı.

Yeni transferler Patrik Carlgren ve Savaş Polat'ın da dahil olduğu antrenman, 5'e 2 pres çalışması ve ısınma koşusuyla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların, koordinasyon çalışması ve topla ısınma hareketleri yaptığı bildirildi.