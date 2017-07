Bir Alex olabilirim!

BUGÜN NELER OLDU

Taraftarlarımıza sahada yüzde 80 değil, hep yüzde 100'üyle oynayan bir Mehmet göreceklerinin sözünü verebilirimAlex büyük bir futbolcuydu, yaptıkları ortada. Ben de onun yolunda ilerleyerek çok güzel goller atmayı umuyorumVan Persie; koşuları bilinçli, ayaklarına hakim bir oyuncu... İnşallah o bizim paslarımızdan, biz de ondan faydalanırızFenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının önüne çıkan ilk isim yeni transfer Mehmet Ekici oldu…imza atan tecrübeli orta saha, formayı kapmak için savaşacağını belirtip,Lige damga vuracağımı düşündüğüm için buradayım.F.Bahçe'nin hedefi zaten her zaman şampiyonluk. Taraftarlarımıza Mehmet Ekici'yi hiçbir zaman yüzde 80 enerjiyle görmeyeceklerinin, her zaman yüzde yüzümü göreceklerinin sözünü verebilirim" dedi. Fizik gücünü artırmaya yönelik çalıştığını ve gelecek hafta herkesin oynayacağı mevkilerin kesinleşeceğini ifade eden Ekici,diye konuştu.sorusuna 27yaşındaki yıldızın cevabı,"Alex büyük bir futbolcuydu.Çok önemlikatkılarda bulundu.Kariyer planlamam öncelikleburada kalıcı olmak.oldu. (Mehmet Ekici en son2016 yılının Kasım ayında A MilliTakım'a çağrılmıştı.)Mehmet Ekici,şeklindeki soruya,"Van Persie, tartışılmazbir futbolcu. Büyükbir kariyere sahip ve güzelgollere imza atmış bir oyuncu.Valbuena ve ben diğer arkadaşlarımızelimizden gelen herşeyi sağlayacağız. Orta sahaoyuncularını da rahatlatabilir.Koşuları çok bilinçli, ayaklarınaçok hakim, sakin bir futbolcu.Umarım o bizden biz de ondanfaydalanırız" cevabını verdi.Ekici'ye en iyi 11'i soruldu. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın peşinde olduğu Pepe'yi de kadroya aldı:BuffonLahmPepePuyolRoberto CarlosPirloİniestaMehmet EkiciCristiano RonaldoMessiRonaldo"Gelecek sezon Trabzonspor deplasmanına gitmeye hazırlıklı mısın?"bu soruya şu yanıtı verdi: "Trabzon'da çok güzel 3 yılım geçti.Kadro dışı kaldığımdaNereye gidersem gideyim sıcak karşıladılar, benim için hayırlı olmasını dilediler. Henüz Trabzonspor deplasmanını düşünmedim. Ama şunu söyleyebilirim, inşallah Trabzonspor büyük başarılara imza atar. Ben artık önüme bakıyorum ve kalan her şey önemsiz. Fenerbahçe'ye söz verdiğim için 6 ay oynamamayı göze aldım.AZİZ YILDIRIM yaşadığım zorlu süreçte arkamda durdu ne kadar teşekkür etsem azdır.AYKUT KOCAMAN bilinçli ve karakterli. Ondan çok şey öğreniyoruz. Ona inanıyorum.VALBUENA ile iyi anlaşıyorum. Diğer arkadaşlarımla samimi ortamımız var. Yabancılık hissettirmediler.F.BAHÇE TARAFTARI rakip olarak geldiğimde zorluyordu. Baskı altına alıyordu. Şimdi rakipler düşünsün.