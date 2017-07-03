Bir Alex olabilirim!

Taraftarlarımıza sahada yüzde 80 değil, hep yüzde 100'üyle oynayan bir Mehmet göreceklerinin sözünü verebilirim
Alex büyük bir futbolcuydu, yaptıkları ortada. Ben de onun yolunda ilerleyerek çok güzel goller atmayı umuyorum
Van Persie; koşuları bilinçli, ayaklarına hakim bir oyuncu... İnşallah o bizim paslarımızdan, biz de ondan faydalanırız
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının önüne çıkan ilk isim yeni transfer Mehmet Ekici oldu… 3 yıllık sözleşmeye
imza atan tecrübeli orta saha, formayı kapmak için savaşacağını belirtip, "Hiçbir zaman forma hediye edilmez, ben de formayı kapmak için savaşacağım.
Lige damga vuracağımı düşündüğüm için buradayım. Hedeflerim çok büyük.
F.Bahçe'nin hedefi zaten her zaman şampiyonluk. Taraftarlarımıza Mehmet Ekici'yi hiçbir zaman yüzde 80 enerjiyle görmeyeceklerinin, her zaman yüzde yüzümü göreceklerinin sözünü verebilirim" dedi. Fizik gücünü artırmaya yönelik çalıştığını ve gelecek hafta herkesin oynayacağı mevkilerin kesinleşeceğini ifade eden Ekici, "Hocamız, kafasındaki yapıyı bize iletecek, biz de elimizden geleni yapacağız"
diye konuştu.
HEDEFİM YENİDEN MİLLİ TAKIM
"Duran toplarda Alex'in yerini alabilir misin?"
sorusuna 27
yaşındaki yıldızın cevabı,
"Alex büyük bir futbolcuydu.
Çok önemli
katkılarda bulundu. Ben de onun yolundan ilerleyerek ve güzel goller atmak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum.
Kariyer planlamam öncelikle
burada kalıcı olmak. Hedefim Fenerbahçe ile iyi performans gösterip, yeniden milli takıma seçilmek"
oldu. (Mehmet Ekici en son
2016 yılının Kasım ayında A Milli
Takım'a çağrılmıştı.)
ROBİN VAN PERSİE TARTIŞILMAZ
Mehmet Ekici, "Geçen senelerde yeteri kadar pas alamayan, Van Persie'ye sen ve Valbuena çare olabilir misiniz?"
şeklindeki soruya,
"Van Persie, tartışılmaz
bir futbolcu. Büyük
bir kariyere sahip ve güzel
gollere imza atmış bir oyuncu.
Valbuena ve ben diğer arkadaşlarımız
elimizden gelen her
şeyi sağlayacağız. Orta saha
oyuncularını da rahatlatabilir.
Koşuları çok bilinçli, ayaklarına
çok hakim, sakin bir futbolcu.
Umarım o bizden biz de ondan
faydalanırız" cevabını verdi.
PEPE, EKİCİ'NİN EN İYİ 11'İNDE
Ekici'ye en iyi 11'i soruldu. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın peşinde olduğu Pepe'yi de kadroya aldı:
Buffon
Lahm
Pepe
Puyol
Roberto Carlos
Pirlo
İniesta
Mehmet Ekici
Cristiano Ronaldo
Messi
Ronaldo
TRABZON BAŞARILI OLSUN...
"Gelecek sezon Trabzonspor deplasmanına gitmeye hazırlıklı mısın?"
Ekici
bu soruya şu yanıtı verdi: "Trabzon'da çok güzel 3 yılım geçti. Orada ekmek yedim.
Kadro dışı kaldığımda Trabzon halkından baskı görmedim.
Nereye gidersem gideyim sıcak karşıladılar, benim için hayırlı olmasını dilediler. Henüz Trabzonspor deplasmanını düşünmedim. Ama şunu söyleyebilirim, inşallah Trabzonspor büyük başarılara imza atar. Ben artık önüme bakıyorum ve kalan her şey önemsiz. Fenerbahçe'ye söz verdiğim için 6 ay oynamamayı göze aldım. Ailece bu karaktere sahibiz. Söz verdiğimiz zaman sözümüzün arkasında dururuz. Tercih etmemin maddi tarafı yok."
AZİZ YILDIRIM yaşadığım zorlu süreçte arkamda durdu ne kadar teşekkür etsem azdır.
AYKUT KOCAMAN bilinçli ve karakterli. Ondan çok şey öğreniyoruz. Ona inanıyorum.
VALBUENA ile iyi anlaşıyorum. Diğer arkadaşlarımla samimi ortamımız var. Yabancılık hissettirmediler.
F.BAHÇE TARAFTARI rakip olarak geldiğimde zorluyordu. Baskı altına alıyordu. Şimdi rakipler düşünsün.