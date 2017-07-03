Kamil Ocak Stadyumu'na veda

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, yeni yapılan Gaziantep Kalyon Stadı'nın ardından Kamil Ocak Şehir Stadı'nın da 43 yıllık şanına yakışır bir vedanın ardından yıkılacağını kaydetmişti. İl Müdürü Demir, sözünü tutarak emektar stadın 15 Temmuz'da eski futbolcuların yapacağı gösteri maçının ardından kapatılacağının müjdesini verdi.



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DE UNUTULMADI



15 Temmuz'da saat 18.00'da eski futbolcular tarafından yapılacak olan gösteri maçıyla kapanacak olan Kamil Ocak Stadyumu için veteranların yer alacağı bir turnuva düzenleyeceklerini ifade eden İl Müdürü Ökkeş Demir, "43 yıllık Kamil Ocak Stadyumu'na güzel bir organizasyonla veda edeceğimizin sözünü vermiştik. Şimdi kısmet oldu ve bu sözümüzü gerçekleştiriyoruz. 10 Temmuz Pazartesi günü Seyrantepe Spor Kompleksi'nde başlamasını planladığımız veteran takımlarından oluşan 8 takımlı bir turnuva düzenliyoruz. Turnuvada mücadele edecek takımlarımıza ise 15 Temmuz Şehitlerimizin isimlerini verdik. Bu turnuvada finale kalan veteran takımlarımız Kamil Ocak Stadyumu'nda final maçı oynayacaklar. Ayrıca turnuva finalinin ardından Gaziantep'in emektar futbolcularından oluşan takımlarda bir gösteri maçı yapacak. Aynı zamanda bu müsabakalarımız devam ederken 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi anısına düzenlediğimiz Atletizm, Güreşi ve Taekwondo müsabakalarının finallerini de Kamil Ocak Stadyumunda gerçekleştireceğiz. Böylelikle 43 yıllık Kamil Ocak Stadyumu'na şanına yakışır bir şölenle veda etmiş olacağız" diye konuştu.

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