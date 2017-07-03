Şampiyon Almanya!

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya, Şili'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın final maçında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile 2015 ve 2016 Copa America şampiyonu Şili, Saint Petersburg kentinde karşılaştı.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında rakip fileleri havalandıran Lars Stindl, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Şili, maçın kalan kısmında baskısını artırsa da eşitliği yakalayamadı ve Almanya mücadeleden 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.





Bu arada Almanya'nın Türk asıllı futbolcusu Emre Can, 79. dakikada Timo Werner'in yerine oyuna girdi.





Daha önce 2005'te üçüncülük yaşayan Almanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.