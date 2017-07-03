Volkan Demirel: Benfica çok ciddi rakamlara istedi

Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Volkan Demirel, Topuk Yaylası kampında basın toplantısı düzenledi.

Yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını dileyen Volkan Demirel, Topuk Yaylası Tesisleri'nin her şeyiyle dört dörtlük olduğunu ifade ederek, "Çalışanıyla, hizmetiyle, yemeğiyle, çimiyle burası bizim için yapılmış bir yer. Buranın bizim için başlangıçları güzel olmuştur. Burada çok önemli anılarımız oldu. Şu anda kamp döneminde her şey çok güzel gidiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm hedefler bu doğrultuda" diye konuştu