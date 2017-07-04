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Göztepe'de Mehmet Erdem gönderildi

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 4.7.2017 12:24
Göztepe'de Mehmet Erdem gönderildi

Göztepe, Mehmet Erdem Uğurlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Daha önce 6 oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüpte Mehmet Erdem Uğurlu'nun da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mehmet Erdem Uğurlu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2,5 sezon önce kadromuza katılan oyuncumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Göztepe'de Mehmet Erdem gönderildi
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