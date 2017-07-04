"Ronaldinho'yu Erzurumspor'a getirecektim"

Ali Demirhan, "6 sene 3. Lig'de olan takımı üst üste 2 yıl şampiyon yaparak TFF 1. Lig'e kadar taşıdım. Ne yazik ki herkes başarıyı sahiplenmeye kalktı. Hiç bir zaman için BB Erzurumspor'u sırtından para kazanmayı, ihalelere girmeyi aklımdan bile geçirmedim. Kimseye veremeyecek bir hesabım yok" diye konuştu.



"ERZURUMSPOR'UN MENFAATİNİ DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİM"



Futbolcu Mehmet Albayrak'ın Hatayspor'a transfer olması ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren Ali Demirhan, "Futbolcu Mehmet Albayrak ile 'Şampiyonluk primi ödenmezse serbest kalır' şeklinde protokol yapıldığı doğru. Bana, 'Siz yoksanız ben de ayrılırım' dedi. Ben ise Mehemet Albayrak'a profesyonelce davranmasını istedim. Ancak ben Erzurumspor'un menfaatini düşünerek hareket ettim. Mehmet'in 1 yıllık daha sözleşmesi vardı. 100 bin liralık şampiyonluk priminin yanı sıra 200 bin TL de peşinat alması gerekiyordu. Zaten kendisini göndereceklerdi. Kulübü önemli bir paradan kurtardım ama şimdi bunu benim aleyhime kullanıyorlar" diye konuştu.



"BAŞARIYI SAHİPLENMEYE KALKTI"



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in isteğiyle BB Erzurumspor'da başkanlık görevine geldiğini hatırlatan Ali Demirhan, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Sayın Sekmen'i isteğini kıramadım ve göreve başladım. 6 sene 3. Lig'de olan takımı üst üste 2 yıl şampiyon yaparak TFF 1. Lig'e kadar taşıdım. Ne yazik ki herkes başarıyı sahiplenmeye kalktı. Bizi kötüleyerek başarımızı çalacaklarını sanan şark kurnazları türedi. Bizim gri bir lekemiz bile yok. Yönetimimiz ibra oldu. Yaptığım her işten memnunum. Görevi bırakırken kalmam için 10 binden fazla mesaj aldım. Nobre, Engin Baytar, Fahri gibi oyuncuları getirdim. Nobre gibi bir oyuncuyu -40 derecelik hava sıcaklığı olan bir yere getirmek kolay değildi. 'Sen bu takımı şampiyon yapacaksın' dedikten 10 dakika sonra Teknik Direktör Kemal Kılıç'ı gönderdiler" dedi.



"SÜPER LİG'İN KAPISINA DAYANDIK"



Ali Demirhan, sözlerini şöyle devam etti, "Göreve geldiğimde 3 sene içinde Süper Lig'e çıkacağımızı, dünya yıldızlarını getireceğimizi söylediğimde bana gülüyorlardı. Şimdi Süper Lig'in kapısına dayandık. Ronaldinho ile temasa geçmiştim. Liverpool'dan, Avrupa'nın başka takımlarından görüştüğümüz isimler vardı. Futbolcular sadakati ve dostluğu görünce sahada daha farklı mücadele ediyor. Ben, bu kulübe yeni ufuklar açtım, toplumu inandırdım. Ruh aşıladım. Şimdi beni karalıyorlar. Görevde kaldığım sürede tek şahsi çıkar elde etmedim, devletle tek iş yapmadım. Sadece Erzurumspor'u başarıya ulaştırmak için çalıştım. Bunları hak etmedim."



"KİMSEYE VEREMEYECEK BİR HESABIM YOK"



Son günlerde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ilgili çıkan haberlere değinen Ali Demirhan, görev yaptığı süre içinde BB Erzurumspor'a yaklaşık 3 milyon lira verdiğini belirterek, "Ben bir iş adamıyım. Ama hiç bir zaman için BB Erzurumspor'u sırtından para kazanmayı, ihalelere girmeyi, iş takibi yapmayı aklımdan bile geçirmedim, cebime 5 kuruş koymadım. Kimseye veremeyecek bir hesabım yok. Üç evladım var. Allah, yanlış yapanın cezasını verir" dedi.



Ali Demirhan, BB Erzurumspor'un başına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in isteği ile geçtiğini tekrar hatırlatarak "Aslında ben, mevcut Başkan Saim Özakalın'ın yönetimine gireyim istedim, ancak Mehmet Sekmen bu önerimi kabul etmedi. Erzurum sevgisi ile büyüyen birisi olarak, Saim Özakalın yönetimine 650 bin lira katkıda bulundum. Saim Bey, bunu bilir" diye konuştu.



"KULÜBE ZARARI OLAN İSİMLERİ YÖNETİMDEN UZAKLAŞTIRDIM"



BB Erzurumspor Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra kendisi hakkında ortaya atılan iddialara sert bir şekilde yanıt veren Ali Demirhan, "Hınıslıyım, Yamanlar Köyü'ndenim ve büyük bir alimin torunuyum. Erzurum sevgisi ve sevdasıyla büyüdüm. 2011 seçimleri öncesinde aday adayı olmak için Erzurum'a geldim. Siyaseten istediğimiz olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, 'bu işin içinde ol' dedi. O dönem BB Erzurumspor'un Başkanı Saim Özakalın idi. Onun yönetimine gireyim istedim, Sekmen karşı çıktı. Kongre yapıldı, yeni yönetim oluştu. Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, başkan gibi davranmaya başladı. Dilaver (Ylmaz) kardeşim gibi yapmadım, yerime asla oturmadım. Yönetimde Ünsal Kıraç gibi, Kadir Ovat gibi, kulübe zararı olan isimleri yönetimden uzaklaştırdım. Ben, başarılı olacağıma dair Başkan Sekmen'e söz vermiştim. Geminin bir kaptanı olur. Sorumluluk bendeyse, önde de ben olurum!" dedi.



"5,5 MİLYON LİRALIK BİR HARCAMAYLA TAKIMI ŞAMPİYON YAPTIM"



Kendi yönetiminde yer alan yönetici Zafer Aynalı'nın iddiaları ile ilgili olarak yalan olduğunu belirten Ali Demirhan, "Sayın Sekmen'den onu da göndermesini istedim, 'İdare et' dedi. Ben, bana verilen görevi hakkıyla yapmaya çalıştım. Para işlerine hep onlar baktı, Zafer Aynalı baktı. Başkan'ın yanında Zafer Aynalı'nın yüzüne söylediğim, burada söyleyemeyeceğim sözler oldu. Bu sezon BB Erzurumspor'u 5,5 milyon liralık bir harcamayla şampiyon yaptım. Kastamonuspor'un 25 milyon lira harcamasına rağmen, şampiyon olamadığı düşünülürse, bizim elde ettiğimiz başarının büyüklüğü kendiliğinden ortaya çıkar. Sadece şu kadarını söyleyeyim; Ben bu takımı 2 yıl üst üste şampiyon yaptım. Haydi bu yıl değil şampiyonluk, ilk 10'a girsin Erzurumspor, bakalım girebilecek mi?" dedi.



"BUNLARIN HEPSİ YALAN"



BB Erzurumspor Başanı olduğu dönemde 3 defa ameliyat olduğunu belirten Ali Demirhan "3 evladım var ve kimseye verilmeyecek bir hesabım yok. Allah, yanlış yapanın cezasını verir. Öyle bir yönetim vardı ki, mahrem diye bir şey kalmamıştı. Konuşulanlar, anında başkalarının kulağına fısıldanıyordu. Yok sahte senetmiş, yok bilmem ne. Bunların hepsi yalan. BB Erzurumspor Başkanıyım ve iş adamıyım. Yaşadıklarımdan, yaşatılanlardan öylesine bıktım ki, istifa ettim." diye konuştu.

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