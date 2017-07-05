40 milyon TL'lik tarihi imza

Ve Pepe
resmen Kartal... PSG'nin aradan çekilmesinin ardından, transferde eli güçlenen Beşiktaş, 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu renklerine bağladı… Bir süredir tecrübeli oyuncu için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, anlaşma aşamasına gelince soluğu Lizbon'da aldı.
Önceki gün Portekiz'e giden transferden sorumlu Asbaşkan Umut Güner, hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve menajer Ahmet Bulut, Pepe ve menajeriyle bir araya geldi. sözleşmede her detay yer aldı
Görüşmeler sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Kahvaltı molasının ardından tekrar bir araya gelen taraflar, bütün detayları masaya yatırıp, son pazarlıkları yaptıktan sonra kesin anlaşmaya vardı. Portekizce ve Türkçe'nin yanı sıra İngilizce hazırlanan ve her türlü detayın yer aldığı iki yıllık sözleşmeye "Evet" diyen Pepe'nin Beşiktaş'tan toplamda 9.5 milyon Euro (yaklaşık 40 milyon TL) alacağı belirtildi. Başkan Orman, oyuncuyu ve yöneticileri İstanbul'a getirmek için Beşiktaşlı işadamı Mübariz Mansimov'dan jetini rica etti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 34 yaşındaki oyuncu için Vodafone Park'ta görkemli bir tören düzenlenecek.
YENİ YILDIZLAR GELECEK
Beşiktaş'ın transferden sorumlu asbaşkanı Umut Güner, Pepe transferinin mutlu sonla bitmesinden sonra SABAH'a yaptığı açıklamada "Pepe transferi Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni yıldızlarla kulübümüz daha da güçlenmeye devam edecek" ifadesini kullandı.
İLK SABAH YAZDI
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız için Lizbon'da transfer görüşmelerine başladığını SABAH 23 Haziran'da okuyucularına duyurmuştu.