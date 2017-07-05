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Kameni'ye 3 yıllık imzayı attırdı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 19:46 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 19:52
Fenerbahçe Kameni'ye 3 yıllık imzayı attırdı

Kulübü, 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce kendisi ve kulübü Malaga ile prensip anlaşmasına varılan ve İstanbul'a gelen profesyonel futbolcu Idriss ile yapılan görüşmeler sonucu transferi konusunda her konuda anlaşarak resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, "Kamerunlu kaleci Kameni ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine ülkesi Kamerun'da başlayan 33 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransa'nın Le Havre ve Saint-Etienne, İspanya'nın Espanyol takımlarında görev yaptı. Kamerun Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Kameni, 2011-2012 sezonunun devre arasından bu yana Malaga forması giyiyordu.

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Fenerbahçe Kameni'ye 3 yıllık imzayı attırdı
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