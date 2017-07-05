Lens yoksa Emre var

Jeremain Lens'in bonservisi için Sunderland ile anlaşamayan Fenerbahçe, rotasını çevirdiği Emre Mor
'da son noktaya gelmek üzere. Yaklaşık 1 aydır 19 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'un son kararını bekliyor.
Geçen hafta kulübe gelen ünlü menajer Muzzi Özcan hakkında, "Oğuz Kaan Güçtekin'e profesyonel sözleşme imzalatmak için burada" denilse de aslında görüşmenin ana maddesinin Emre Mor
olduğu öğrenildi. Bu görüşmede taraflar Mor'un transferinde, bu sezon için el sıkıştı. Artık gözler Emre'nin takımı Borussia Dortmund'tan gelecek yanıtta..
Lens için yapılan görüşmeler sonuç vermediği için rotayı Emre'ye çeviren F.Bahçe, hafta sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeyi planlıyor. Transfere Aykut Kocaman'ın da onay verdiği kaydedildi.
16 Milyon Euro'ya Dortmund'a transfer olan milli futbolcu Emre Mor, Alman ekibinde çıktığı 19 maçta 1 gol, 3 asistlik performansa imza attı.