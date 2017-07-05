Rizespor, Tuszynski ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'deki yabancı sınırlaması ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda takımdan gidecek oyuncularla görüştüklerini belirtti.
İki sezon önce kadrolarına kattıkları Polonyalı forvetin uyum konusunda büyük zorluk çektiğini vurgulayan Mete, 'Hocamızın da hazırladığı rapor doğrultusunda karşılıklı görüşme sonrası anlaşmaya vardık. Tuszynski'nin sözleşmesini, alacaklarına karşılık belli bir bedel karşılığında sonlandırdık." dedi.
Mete, Tuszynski'ye bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diledi.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 15 maçta 658 dakika forma giyinen Tuszynski, gol atma başarısı gösteremedi.
Polonyalı forvet, kupada 8 maçta 448 dakika forma giydi ve 4 gol kaydetti.