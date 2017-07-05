Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Başkanı Muharrem Usta, A Spor'a açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 5.7.2017 22:31 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 22:33
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, A Spor'a açıklamalarda bulundu

Başkanı Muharrem Usta, A Spor canlı yayınında bordo-mavili taraftarlara müjde üstüne müjde verdi. Takıma 3 ya da 4 takviye yapacaklarını söyleyen Usta, ve kulübü Milan'la anlaşma sağlandığını söylerken, 'te de olağanüstü bir durum olmadıkça imzaların atılacağını söyledi. Usta, Inter'in Şili'li orta saha oyuncusu Medel için kulübüyle el sıkıştıklarını da açıkladı.

İşte Muharrem Usta'nın açıklamaları:

"İhtiyacımız olan, çok net oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. 3 ya da 4 önemli transfer yapacağız"

", Milan'ın bırakmak istemediği bir oyuncu. Milan ile anlaştık. Protokoller kaldı. Yarın biter."

"Kucka ve Milan ile her konuda anlaştık. Sadece imzalar kaldı."

"Bir diğer görüştüğümüz oyuncu . Oyuncu ile anlaştık. Kulübüyle küçük bir fark kaldı.

"Junuzovic'te de olağanüstü bir durum olmadıkça imzalar atılacaktır."

"Gary Medel için kulübüyle anlaştık. Oyuncuyla bugün görüşmelere başladık."

"Medel için Inter ile karşılıklı anlaştık. Medel olmazsa alternatifimiz hazır."

"Edin Visca için teklifimizi Başakşehir'e sunduk. Henüz anlaşamadık. Görüşmeler sürüyor."

.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, A Spor'a açıklamalarda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz