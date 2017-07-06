Acayip bir sezon bizi bekliyor

Spor müdürümüz Murat Özbostan sordu, Türkiye'nin efsane yorumcusu Rıdvan Dilmen yanıtladı
ALLAH TFF'YE KOLAYLIK VERSİN
Kulüplerimiz yeni sezon için hummalı bir çalışma içinde… Daha sezon bitmeden başlayan transfer harekatı şu günlerde meyvesini vermeye başladı. Her gün bir uçak, içinde ünlü bir yıldızla Türkiye'ye iniş yapıyor… Üst üste iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Pepe'yi alarak son yılların en büyük transferine imza attı. Fenerbahçe yeniden Aykut Kocaman'a teslim edildi. Trabzonspor, 50. yılında şampiyonluk istiyor. Galatasaray ise geçen sezonun izlerini silmek için yoğun çaba içinde. Kulüplerin şampiyonluk için iddialı kadrolar kurması, önümüzdeki sezon futbolseverleri güzel ve heyecanlı bir yarışın beklediğini gösteriyor şüphesiz. Herkesin bu kadar çok şampiyonluğu istediği bir sezonda büyük bir çekişmenin yaşanacağı da gerçek. Yeni sezon için hazırlıklar başlarken, biz de Rıdvan Dilmen'le buluştuk. Yaşananları ve yaşanacakları konuştuk.
Kulüpler yeni sezon öncesi dört koldan transfer yapıyorlar? Nasıl bir sezon bekliyorsunuz?
Futbol tarihinin en sert sezonu
bizi bekliyor… Allah Yıldırım
Demirören ve ekibine kolaylıklar
versin. Geçtiğimiz sezon kolaydı. Yarıştan erkenden kopan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Aralık ayında "Allahaısmarladık" dediler.
İki kulüp kalmıştı, Başakşehir ve
Beşiktaş… Ama şimdi öyle değil. Başakşehir iyi transferler yaptı,
3
sol beki vardı, bir sol bek daha aldılar… Trabzonspor yeni stadıyla çıkış yapmak istiyor,
transferler
yapıyorlar. Fenerbahçe'de Ali Koç sesleri var.
18 yıllık başkanlık tarihinde
ilk defa bir kötü gidişatta
bir karşı isim bekliyor
Aziz Yıldırım'ı. Ali
Koç heyecanlandırdı
insanları. En ufak
bir başarısızlıkta "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon"
sesleri
kaçınılmaz olacak.
Aziz Yıldırım
benim gözümde,
Türk futbol tarihinin
gelmiş geçmiş
en büyük başkanıdır. Çok
önemli şekilde anılacaktır. Ama Ali
Koç, taraftarın sevdiği bir isim. 'Ali Şen başkan Fenerbahçe Şampiyon'
silinmişti Aziz Bey'den sonra ama
bir başka Ali çıktı şimdi. Ligin 15-20. haftaları geçtiğimiz sezon gibi yaşanırsa,
Aziz Bey'in işi
kolay değil. Dursun Özbek çok beyefendi.
Hayranım
kendisine. İyi
bir insan,
düzgün
bir adam.
Bakıyorum
transferleri
de düzgün
yapmaya
çalışıyor. Ama
o da uçurumun kenarında gidiyor.
Giderken
de yanındakiyle
Tudor'la gidiyor. O da zor durumda.
Beşiktaş'ta Fikret Bey'in ve Şenol
Hoca'nın korkunç bir kredisi var.
İki yıl şampiyon oldular, iyi futbol
oynuyorlar. Küçük bir rüzgarda sallanmayacak bir takımı var. 3-5 maç kötü gitseler Fenerbahçe, Trabzon ve Galatasaray sallanır, tepkiler çok olur.
Beşiktaş'ta "Belki toparlanırız"
derler, "Çocuklar iki yıldır
şampiyondu" derler ve o takım
tekrar toparlanır. Trabzonspor'da
hadi stat yoktu yapıldı, İbrahim
Hacıosmanoğlu'nda problem vardı
sen ne yaptın derler. Yıllardır şampiyonluk
yok. Başakşehir'de bir sıkıntı
olmaz, onlar istikrar abidesi.
Peki Antalyaspor şampiyonluk yarışında olur mu?
Olmaz... İyi kadro yapıyorlar,
Rıza Çalımbay iş
yapar, Başkanları yeni
jenerasyon, Avrupa
futbolunu biliyor.
Ama bu yarışın
içinde olmazlar.
Federasyonun
bu sene verip
veremeyeceği
cezalar olay olur.
Bir oyuncuya alması
gereken cezayı vermezsen,
Fenerbahçe
ve Galatasaray'ın taraftar
grupları tepkilerini ortaya koyar.
Bir oyuncuya 5 maç verilmesi gerekirken,
bir maç verirsen, bu sezon
susan bir taraftar grubu ve yönetim
bulamazsın. Geçen seneki abuk sabuk cezalara Dursun Özbek, Muharrem Usta ile Aziz Yıldırım'ın 'Aaa' dediğini duymadım.
Bu sene
öyle değil, sert demeçler gelir.
Ortalık bir hayli karışır yani.
Rekabet heyecan getirir.
'Federasyon iyi mi kötü mü' tartışmaları
çok olur. Geçen sene ben yalnız
kalmıştım. Baktım kendi kendime
konuşuyorum. İnsanlar da "Bak federasyon başkan adayı olacağım dedi ya onun için konuşuyor"
dediler.
Bu sene ben konuşmayanları dinleyeceğim.
Türkiye'de Galatasaraylı,
Beşiktaşlı, Fenerbahçeli,
Trabzonsporlu yazarlar var, ayrılmış
durumdalar. Yarış kafa kafaya gidince
bakalım neler olacak?
TÜRKİYE'YE 30 YAŞ ALTI OYUNCU YASAKLANDI!
Hakan Çalhanoğlu'na Milan'ın verdiği 23 milyon Euro'nun çok fazla olduğu söyleniyor. Bu konuda tartışmalar var.
Oyuncu yetenekliyse vereceksiniz. Seneye daha zor Dünya Şampiyonası oynanacak o maçlardan sonra bu paralara da kimseyi alamazsın. Kulüplerin ekonomik durumlarıyla ilgili bir not vereyim;
Eto'o kaç yaşında 36, Webo 35, Vagner Love 33, Gomis 31, Valbuena 32, Pepe 34, Dirar 31, Kameni 33, Kayseri Gyan'ı aldı yaşı 31, Başakşehir'de forma giyen Adebayor 33 hatta ve hatta Van Persie'yi de ekleyelim 33. Ne sonuç çıkıyor, artık 30 yaşın altında genç oyuncunun gelmesi zor. Öylesine battık ki, Türkiye'ye 30 yaş altı oyuncu yasaklandı! Bu oyuncular 25-30 yaş arası nerede oynuyorlardı baksınlar.
Çok kısa bir zamanda Acun'un muhteşem organizasyonunu devler liginde izleriz. Vah Türk futbolu vah hem de ne vahhh.
FENERBAHÇE ALDIĞI YILDIZLARI OYNATAMAZ!
Ne dedi Aykut Kocaman; 'Çöktük… Oyuncu satmadan alamayız.", bu sese Spor Bakanı'nın kulak vermesi gerek
Tek tek takımları ele alacak olursak, Fenerbahçe'deki gidişat nasıl?
Fenerbahçe'nin bu yıl, yaşı-başı yok…
Eğer 20 gol atabileceğime inanıyorsa Aykut
Hoca'nın beni de takıma alması lazım. Aziz
Yıldırım için bu yıl önemli. Basketbolda Avrupa çapında bir başarı olmasına rağmen bu taraftarı kesmeyecektir.
Taraftar futbolun
da iyi olmasını istiyor. Taraftarla barışın olması gerektiğini düşünüyorum.
Aykut
Kocaman'ın Topuk Yaylası'nda basınla sohbet
toplantısında söyledikleri çok ama çok ciddiye
alınmalı. Bunu ciddiye alacak insanlar sadece
kulüp başkanları –ki hiç ciddiye almayanlar
onlar- yakmışlar kulüpleri.
Aykut Kocaman
öyle bir cümle kullandı ki bundan önceki
ve bundan sonraki bütün cümlelerin hepsi
boş. Ne dedi; "Çöktük..."
Bunu söyleyen
Fenerbahçe takımı teknik direktörü... Diyor
ki, "Oyuncu satamadan alamayız."
Açıkça
şunu söylüyor, "Büyük transferler yapamayız, bunu unutun. Bir mucize olur da bizden 20-25 milyona birkaç oyuncu alırlarsa o zaman belki yaparız." "Genel anlamda Türk futbolu çöktü, otobüs devrildi mi, devrilecek mi"
diyor. Başkanlar bunu zaten umursamıyor,
taraftar da takıma bakıyor. Bunu Sayın
Spor Bakanı Çağatay Kılıç ciddiye alsın…
Hatta Maliye Bakanı da diyebilir miyiz?
Sayın Ekonomi Bakanı, Sayın Maliye
Bakanı ciddiye alsın. Türkiye'de vahim bir
durum yaşıyor. Sadece yayıncı kuruluştan 5 yılda 3 milyar dolar para girecek kulüplere belki bu para borçlara ancak yetecek
.
Avrupa zaten diyor ki "Gelme." Fikret Bey
ne diyor "Kimse hayal kurmasın benim UEFA ile bir yıl daha anlaşmam var."
Diyor
ki Aykut Hoca, "Taraftar hiç öyle havaya girmeyin
öyle büyük oyuncular almayacağız.
Normal bir takım yapacağız." Fenerbahçe oyuncular alındı ama lisansları yok daha. Yarın maç olsa oynayamayacaklar. Lisans çıkması için yerin boşalması gerek. Şimdilik bir tek Emenike gitti.
Mali kriterler,
denetleme deniyordu 3 senedir
demek ki denetlenmemiş.
Denetlenmemeye de devam ediyor.
Geçen sezon birçok takımın
eksi puan alması gerekiyordu
ama gece operasyonlarıyla uygulanmadı.
Galatasaray; Bruma ve
Podolski'yi satarak transfer hakkı
doğurdu kendine ve bunu kullandı.
Avrupa'da paralar acayip oldu. 10 milyon
Euro'ya oyuncu bulamıyorsun.
YARIN
F.Bahçe'nin olmazsa, olmazı santrfor
Kocaman ilk 11'e ilk önce onun adını yazar
Tudor yönetmeyi öğrenmeli
Özbek'in tek mermisi var