Acayip bir sezon bizi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Kulüplerimiz yeni sezon için hummalı bir çalışma içinde… Daha sezon bitmeden başlayan transfer harekatı şu günlerde meyvesini vermeye başladı. Her gün bir uçak, içinde ünlü bir yıldızla Türkiye'ye iniş yapıyor… Üst üste iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Pepe'yi alarak son yılların en büyük transferine imza attı. Fenerbahçe yeniden Aykut Kocaman'a teslim edildi. Trabzonspor, 50. yılında şampiyonluk istiyor. Galatasaray ise geçen sezonun izlerini silmek için yoğun çaba içinde. Kulüplerin şampiyonluk için iddialı kadrolar kurması, önümüzdeki sezon futbolseverleri güzel ve heyecanlı bir yarışın beklediğini gösteriyor şüphesiz. Herkesin bu kadar çok şampiyonluğu istediği bir sezonda büyük bir çekişmenin yaşanacağı da gerçek. Yeni sezon için hazırlıklar başlarken, biz de Rıdvan Dilmen'le buluştuk. Yaşananları ve yaşanacakları konuştuk.Futbol tarihinin en sert sezonubizi bekliyor… Allah YıldırımDemirören ve ekibine kolaylıklarversin.İki kulüp kalmıştı, Başakşehir veBeşiktaş… Ama şimdi öyle değil.sol beki vardı, bir sol bek daha aldılar…transferleryapıyorlar.18 yıllık başkanlık tarihindeilk defa bir kötü gidişattabir karşı isim bekliyorAziz Yıldırım'ı. AliKoç heyecanlandırdıinsanları. En ufakbir başarısızlıktaseslerikaçınılmaz olacak.Aziz Yıldırımbenim gözümde,Türk futbol tarihiningelmiş geçmişen büyük başkanıdır. Çokönemli şekilde anılacaktır. Ama AliKoç, taraftarın sevdiği bir isim.silinmişti Aziz Bey'den sonra amabir başka Ali çıktı şimdi.Aziz Bey'in işikolay değil.Hayranımkendisine. İyibir insan,düzgünbir adam.Bakıyorumtransferleride düzgünyapmayaçalışıyor. Amao daGiderkende yanındakiyleTudor'la gidiyor. O da zor durumda.Beşiktaş'ta Fikret Bey'in ve ŞenolHoca'nın korkunç bir kredisi var.İki yıl şampiyon oldular, iyi futboloynuyorlar.Beşiktaş'ta "Belki toparlanırız"derler, "Çocuklar iki yıldırşampiyondu" derler ve o takımtekrar toparlanır. Trabzonspor'dahadi stat yoktu yapıldı, İbrahimHacıosmanoğlu'nda problem vardısen ne yaptın derler. Yıllardır şampiyonlukyok. Başakşehir'de bir sıkıntıolmaz, onlar istikrar abidesi.Olmaz... İyi kadro yapıyorlar,Rıza Çalımbay işyapar, Başkanları yenijenerasyon, Avrupafutbolunu biliyor.Ama bu yarışıniçinde olmazlar.Federasyonunbu sene veripveremeyeceğicezalar olay olur.Bir oyuncuya almasıgereken cezayı vermezsen,Fenerbahçeve Galatasaray'ın taraftargrupları tepkilerini ortaya koyar.Bir oyuncuya 5 maç verilmesi gerekirken,bir maç verirsen, bu sezonsusan bir taraftar grubu ve yönetimbulamazsın.Bu seneöyle değil, sert demeçler gelir.Rekabet heyecan getirir.'Federasyon iyi mi kötü mü' tartışmalarıçok olur. Geçen sene ben yalnızkalmıştım. Baktım kendi kendimekonuşuyorum. İnsanlar dadediler.Bu sene ben konuşmayanları dinleyeceğim.Türkiye'de Galatasaraylı,Beşiktaşlı, Fenerbahçeli,Trabzonsporlu yazarlar var, ayrılmışdurumdalar. Yarış kafa kafaya gidincebakalım neler olacak?Oyuncu yetenekliyse vereceksiniz. Seneye daha zor Dünya Şampiyonası oynanacak o maçlardan sonra bu paralara da kimseyi alamazsın.Eto'o kaç yaşında 36, Webo 35, Vagner Love 33, Gomis 31, Valbuena 32, Pepe 34, Dirar 31, Kameni 33, Kayseri Gyan'ı aldı yaşı 31, Başakşehir'de forma giyen Adebayor 33 hatta ve hatta Van Persie'yi de ekleyelim 33. Ne sonuç çıkıyor, artık 30 yaşın altında genç oyuncunun gelmesi zor.Çok kısa bir zamanda Acun'un muhteşem organizasyonunu devler liginde izleriz.Fenerbahçe'nin bu yıl, yaşı-başı yok…Eğer 20 gol atabileceğime inanıyorsa AykutHoca'nın beni de takıma alması lazım. AzizYıldırım için bu yıl önemli.Taraftar futbolunda iyi olmasını istiyor.AykutKocaman'ın Topuk Yaylası'nda basınla sohbettoplantısında söyledikleri çok ama çok ciddiyealınmalı. Bunu ciddiye alacak insanlar sadecekulüp başkanları –ki hiç ciddiye almayanlaronlar-Aykut Kocamanöyle bir cümle kullandı ki bundan öncekive bundan sonraki bütün cümlelerin hepsiboş. Ne dedi;Bunu söyleyenFenerbahçe takımı teknik direktörü... Diyorki,Açıkçaşunu söylüyor,diyor. Başkanlar bunu zaten umursamıyor,taraftar da takıma bakıyor. Bunu SayınSpor Bakanı Çağatay Kılıç ciddiye alsın…Sayın Ekonomi Bakanı, Sayın MaliyeBakanı ciddiye alsın. Türkiye'de vahim birdurum yaşıyor.Avrupa zaten diyor ki "Gelme." Fikret Beyne diyorDiyorki Aykut Hoca, "Taraftar hiç öyle havaya girmeyinöyle büyük oyuncular almayacağız.Normal bir takım yapacağız."Mali kriterler,denetleme deniyordu 3 senedirdemek ki denetlenmemiş.Denetlenmemeye de devam ediyor.Geçen sezon birçok takımıneksi puan alması gerekiyorduama gece operasyonlarıyla uygulanmadı.Galatasaray; Bruma vePodolski'yi satarak transfer hakkıdoğurdu kendine ve bunu kullandı.Avrupa'da paralar acayip oldu. 10 milyonEuro'ya oyuncu bulamıyorsun.F.Bahçe'nin olmazsa, olmazı santrforKocaman ilk 11'e ilk önce onun adını yazarTudor yönetmeyi öğrenmeliÖzbek'in tek mermisi var