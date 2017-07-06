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Mahmut Uslu'dan transfer açıklamaları!
Mahmut Uslu'dan transfer açıklamaları!
Giriş Tarihi: 6.7.2017
15:34
Güncelleme Tarihi: 6.7.2017
15:41
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'dan flaş Lens açıklaması geldi.
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