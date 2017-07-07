Antalyaspor kutlamalarında korkutan yangın

Son 4 yıldır geleneksel hale gelen ve 7'inci ayın 7'sinde meşale yakılarak kutlanan 'Antalyasporlular Günü' bu yıl da coşkuyla kutlandı. Akşam 21.00 gibi Varyantlarda toplanan 3 bine yakın kırmızı-beyazlı taraftar, ellerinde bayrakla sloganlar atarak toplanmaya başladı. Polis ve çevik kuvvetin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar saat 22.00'de Konyaaltı Sahili'nde havai fişek gösterileriyle birlikte başladı. Tüm taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak varyantlarda görsel şölen oluştururken, bu görüntüyü çok sayıda kişi cep telefonuyla kaydetti.

Bazı taraftarların ellerindeki meşaleleri ağaçlık alana atması sonucu ise 5 ayrı yerde yangın çıktı. Taraftarların olduğu kısıma yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın panik yarattı. Polis yine yangına yakın bölgede bulunan taraftarların araçlarının çektirdi.Yangın sonrası olay yerine Antalya Büyükşşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, bazı taraftarlar megafonla ağaçlık alanlara meşale atılmaması konusunda uyarıda bulundu. Meşalelerle birlikte yanan ağaçların dumanı, çevrede bulunan aileleri de etkiledi. Taraftar ve aileler yangın ve dumandan kaçarken, bazı taraftarların ise yanan yangınla selfie çektiği görüldü.

Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangın sonrası kutlamalara devam eden taraftarlar, tezahürat ve marşlar eşliğinde yürüyerek dağıldı.