CANLI | Dursun Özbek soruları yanıtlıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

Uçaklar inmeye devam edecek. Biz önümüzdeki 3-5 senenin takımını kurmaya çalışmaktayız. Bu itibarla da takımda yenileme söz konusu. Eksiklerimiz belli. Sezon sonu itibariyle teknik heyetten bir rapor aldık ve bu rapora bağlı olarak da scout ekibiyle Galatasaray'ın eksiklerini giderecek futbolcuları belirliyoruz. Ligler başlayana kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok kuvvetli bir takım kurma arzusundayız.

TAKIM ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYOR

Kampa kısa bir ziyaret yaptım ve oradaki çalışmaları gördüm. Takımda korkunç bir uyum var. 3 seneden beri takımla ilgili olan biri olarak bu seneki uyum kadar bir uyum görmedim. İyi bir hazırlık sezonu geçiriyoruz. Sporcular çok yoğun bir tempo içindeler.

Ligin seviyesi bu sene çok farklı. Rakiplerimiz de Avrupa'da çok başarılı olmuş futbolcuları transfer ediyorlar. Bu bir yarış ve Galatasaray da bu yarışta ön safhalarda olmak için gereğini yapacaktır. Riva Projesi'ni tek başına anlattığınız zaman doyurucu olmaz. Riva bir arsa neticedir. 40 sene evvel kulübe kazandırılmış bir arsa.

ASpor CANLI YAYIN

BORÇLANARAK BÜYÜMEK KOLAYCILIKTIR

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun son 20 senesine bakıldığı zaman kulüplerin çok az borcu olduğunu görüyoruz. Peki 20 senede ne olmuş? Futbol ekonomisinin büyümesi nedeniyle Türk takımları da buna ayak uydurmak zorunda kaldı. Bu sırada kaynak yaratmak yerine borçlanma tercih edilmiş. Galatasaray bir dünya markası olduğu için o gün itibariyle de borçlanması kolay. Dolayısıyla borçlanma o dönemden beri başlamış. Borçlanarak büyümeyi tercih etmek aslında kolaycılıktır. Bu borçlanma G.Saray'ı 2015 yılının sonuna kadar getirdi. 2016'ya geldiğimizde artık deniz bitmişti ve Galatasaray borçlanma kabiliyetini kaybetmişti. O gün itibariyle bunun tespitini yaptım ben. Biz öyle bir yere gidiyoruz ki sonu yok bunun. Galatasaray eğer bu finansal yapısını düzeltmezse daha öteye gideceği bir yol demiştim başkan seçildiğimde.

SAYIN CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

20 yıllık süreçte gelen bütün başkanlar Riva Projesi için niyetlenmişler. Hatta bir dönem ihaleye çıkılmış ama ihale olmamış. Sonuçta genel kurulda irade oluştu ve biz Riva ile çalışmalarımıza başladık. Burada en hassas nokta şuydu; Riva orta vadeli bir proje. O zaman bu projeyi öyle bir yapmalıyız ki buradan gelen her kuruş G.Saray'ın kasasına girsin. O itibarla ben aynı bu ifadelerle sayın Cumhurbaşkanı'na da anlattım. Kendisine de teşekkür ediyorum, bizim Emlak Konut ile buluşmamızı sağladı.

RİVA'DAN GELEN PARA NASIL KULLANILDI?

Riva'dan gelen paranın birinci dilimi geldi ve banka borçlarının kapatılmasına gitti. Bundan sonra gelecek paralar da banka borçlarına gidecek. Biz yeter ki bu borçlanma sendromundan çıkalım. Bundan sonra gelecek paralar da banka borçlarına ve faizlerini kapatmak için kullanılacaktır. Kimse Riva'yı sattı, parayı transfere harcıyor diye düşünmesin.

