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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017 09:24 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 09:28
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı

Santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer planı dışarı sızdı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı
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