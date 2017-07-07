Rakiplerin bizi yenmek için hayalleri var!

Beşiktaş, ikinci şampiyonluğunu muhteşem bir baloyla kutladı. Başkan Fikret Orman
ve yönetici arkadaşlarının ev sahipliğindeki baloya, futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra iş ve spor dünyasından bir çok ünlü davetli katıldı. Gecede doyasıya eğlenen teknik direktör Şenol Güneş
, ezeli rakiplerine de meydan okudu. "Daha önce yaptıklarımızı yeniden yapmak istiyoruz"
diyen tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti:
PEPE, GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK
"Rakiplerimiz de çok güçlü ve değerli. Onların bizi yenmek için bir hayalleri olduğunu biliyoruz. Bizim de kendi gerçeğimiz kendimizi geçmek olacak.
Yeniden şampiyon olup seneye de kutlamalara devam edeceğiz." Güneş, Pepe ile ilgili ise, "Pepe'nin kariyeri belli. Beşiktaş gibi büyük bir camiada markalı bir futbolcunun olması her iki markanın da gücünü artıracaktır.
Takımın bir parçası olacaktır. Umarım faydalı olur" yorumunu yaptı.
HALAY BAŞI ADRIANO!
Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de düzenlenen coşkulu baloda şampiyonluk pastası kesildi. Brezilyalı Adriano da Şenol Güneş'in koluna girip halay çekti.
'VEFA' SEZONU
Başkan Fikret Orman, baloda yaptığı konuşmada, "Son iki sezondur kol kola girerek yepyeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Yönetime ilk geldiğimizde 'feda' demiştik. Sonra 'Gururlan' ile devam ettik. Bu yıl ise 'Efendi Beşiktaş' dedik. Önümüzdeki sezon ise 'Vefa' diyeceğiz ve Beşiktaş olarak önümüzdeki sezonu şehit polisimiz Vefa müdürümüze adayacağız" dedi.
Konukları kapıda karşılayan Başkan Orman, daha sonra pistte çıkıp dans etti.
Baloya smokin ile gelen siyah-beyazlı oyuncular şıklıkta birbirleriyle yarıştı. Başkan yardımcısı Çebi de ailesiyle birlikte doyasıya eğlendi.
Adriano ve Fabri şampiyonluk balosuna eşleriyle birlikte geldi. Yabancı yıldızlar dans pistinde de hünerlerini sergiledi.