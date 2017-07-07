Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yeni transferi resmen duyurdu!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017 19:57 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 20:03
Trabzonspor yeni transferi resmen duyurdu!

Kulübü, 'nın 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.

Detaylar birazdan...

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor yeni transferi resmen duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz