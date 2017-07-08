Son söz Güneş’te!

FENERBAHÇE

BUGÜN NELER OLDU

Transferde hareketli günler yaşanırken, dün hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş kanadında önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp,Olimpiakos'a giden Emenike ve Van der Wiel ile birlikte kadro dışı kalan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi alacaklarına karşılık feshedildi. Bu gelişme üzerine Volkan Şen, Beşiktaş'ın listesine girdi. Şenol Güneş'in fikrini soracak olan siyah-beyazlı yöneticiler, tecrübeli hocanın onayını alırsa bu transferi gerçekleştirecek. Fenerbahçe'ye 2015'te 2,5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilenSarı-lacivertliler Topuk Yaylası kampının son gününde Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla Düzce Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin yeni transferleri de bu maçta görücüye çıkacak. Takım, saat 18:00'deki maçın ardından İstanbul'a hareket edecek. Çalışmalar İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak 4 hazırlık maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.