Antalyaspor’da Menez şoku

Antalyaspor'un bu sezon Fransa'nın Bordeaux takımından yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro'ya transfer ettiği 30 yaşındaki yıldız oyuncu Menez, Bolu'daki kampta aşırı zorlamaya bağlı olarak kasık fıtığı oldu. Yıldız kanat oyuncusu Menez'in, operasyon geçirmek için Fransa'ya gideceği ve 10 gün sonra Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Fransız Jeremy Menez, Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giyerken, Fransa Milli Takımı'yla da 24 maçta çıkıp 2 gol kaydetmişti.