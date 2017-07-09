Bana kalsa giderim

BUGÜN NELER OLDU

Aykut Kocaman'ın 4 yıl aradan sonra takımın başına geçmesiyle ismi yeniden Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Emre Belözoğlu ile ilgili iddialar alevlendi.Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Emre, kendisine direkt bir teklifin ulaşmadığını söyledi."Sondönemde Fenerbahçe ile ilgili bana çok fazla soru geliyor. Ancak benim bildiğim kadarıyla şu anda bir transfer durumu söz konusu değil. Bana gelen bir teklif de yok. Ben Başakşehir'in futbolcusuyum.Ancak iki kulüp yönetimi oturur, anlaşır ve son sözü bana bırakırsa, tabii ki gitmek isterim.""BenFenerbahçeliyim. Bunu her yerde söylüyorum. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak benim için büyük mutluluk olur.Tekrar söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak bir sezon öncesi kulübümü yüzüstü bırakmak bana yakışmaz."